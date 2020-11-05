«تعليم مطروح»: تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس لمواجهة كورونا

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، إدارة براني التعليمية، للاطمئنان على سير العمل بديوان الإدارة بحضور عبدالوهاب بكار، مدير براني، والحسيني الوكيل، مدير الإدارة السابق.وعقد وكيل تعليم مطروح اجتماعا مع مسؤولي المتابعة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي بإدارة براني، مؤكدا خلاله على ضرورة التنفيذ الدقيق لخطة المتابعة الدورية المستمرة لمدارس مدينة براني والقرى والنجوع النائية التابعة لها.وأوضح أن ذلك لرصد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المحكمة والتدابير الوقائية المشددة الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، للحرص على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية.وتفقد وكيل تعليم مطروح مدرسة حي الأمل للتعليم الأساسي والفصول الملحقة الجديدة والتي تم إنشائها حديثًا، تحت إشراف فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لتخفيف ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدرسة.