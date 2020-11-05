الذهب يصعد مع تقدم «بايدن» فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية متقاربة النسب.ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد تقوض جهود السياسة المالية لبايدن.ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق، نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1909.41 دولار للأوقية (الأونصة).وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1909.80 دولار.وتوقع بايدن أمس الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة فيما تحدث ترامب عن مزاعم تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.في الوقت نفسه، تراجع الدولار بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.4% إلى 24.23 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 874.98 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 2302.67 دولار للأوقية.