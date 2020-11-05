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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«شرطة التموين» تضبط 702 قضية استيلاء على أموال الدعم في 5 أيام

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:47 ص
شرطة التموين
شرطة التموين
مريم جبل وعمرو المزيدي
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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في وزارة الداخلية، برئاسة اللواء عصام العزب، مدير الإدارة، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق، من ضبط 702 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح قبل بيعها في السوق السوداء، خلال 5 أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية لها، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 141 قضية مواد بترولية، وأسطوانات بوتاجاز وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، ويجري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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