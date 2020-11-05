«الحياة دراما» تذيع حفل هانى شاكر الليلة

تواصل شبكة تليفزيون «الحياة» إذاعة حفلات الدورة التاسعة والعشرين، من مهرجان الموسيقى العربية؛ حيث تقدم الليلة بثًا مباشرًا من داخل دار الأوبرا المصرية لفاصلين غنائيين مهمين.ففي الثامنة مساءً، يشهد مسرح النافورة حفلًا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، الأول يقدمه كل من عازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح والمطربة سوما، ويقدم الفاصل الثاني أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر ليعود للوقوف أمام جمهوره من جديد.وعقب انتهاء الحفل بساعتين تبث قناة ON DRAMA الحفل مسجلا للسماح لأكبر شريحة جماهيرية لمشاهدة الحفل، ويعرض في اليوم التالي على DMC DRAMA في تمام الثانية عشرة ظهرا.وعلى صعيد آخر تواصل مسارح الأوبرا المختلفة تقديم الحفلات. فعلى مسرح الجمهورية تحيي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام حفلًا بمشاركة المطربين: أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحي، نهى حافظ، وأحمد سعيد.وعلى مسرح أوبرا الإسكندرية وعلى مسرح سيد درويش يقدم الفنان الكبير محمد الحلو حفلا بقيادة المايسترو هشام نبوي وفاصلًا لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل والمطربين صابرين النجيلي وحسام حسني.