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اقتصاد

البنك المركزي العماني يحذر من جمع وتحويل الأموال بدون ترخيص

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:46 ص
البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني
وكالات
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دعا البنك المركزي في سلطنة عمان كافة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم القيام بتحويل الأموال عبر الخدمات المقدمة من قبل أفراد ومحلات غير مرخصة من قبل البنك المركزي.

وقال البنك، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، إن التعامل في أنشطة تحويل الأموال غير المرخصة يعد أمرًا غير قانوني ومجرم، مشيرا إلى أنه وفق القانون العماني يحظر مزاولة أعمال تحويل الأموال في السلطنة بدون ترخيص لتحويل الأموال دوليًا باستخدام أساليب ونظم غير مرخصة.

وحذر البنك المركزي العماني الزبائن الذين يعتمدون على هذه القنوات بأنها غير قانونية وتجعلهم عرضة لمخاطر الاحتيال وخسارة أموالهم، كما حذر الأفراد والمحلات من القيام بجمع المال وتحويله دون ترخيص بذلك من البنك المركزي العماني، ويعتبر ذلك مخالفا لأحكام القانون المصرفي العماني وقانون نظم المدفوعات الوطنية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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