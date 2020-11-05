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مصر

«الاعتماد والرقابة»: معايير الجودة خطوة أساسية لتطوير الخدمة الصحية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكد فريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، على أهمية تسجيل المنشآت الصحية بالهيئة وتطبيقها لمعايير الجودة كخطوة رئيسية في تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد وخلق ثقافة مستدامة تضع على رأس أولوياتها سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها الهيئة على مدار يومين بمصاحبة فرق عمل للمستشفى الجامعي بمحافظة أسوان بوصفها شريك رئيسي لتقديم الخدمات الطبية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وشهد اليوم الأول من الزيارة عقد جلسة لبحث سبل التعاون المشترك مع المحافظة وجامعة أسوان استعدادا لتسجيل مستشفياتها لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ما يعد البوابة الرئيسية لدخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد محمد غلاب، رئيس الجامعة، وكل من الدكتور أيمن عثمان، والدكتور مجدي محمد علي، نائبي رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد دهشوري، عميد كلية الطب والدكتور أشرف معبد مدير المستشفيات الجامعية، إلى جانب نخبة من مديرى المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام والأطباء وأعضاء هيئات تدريس كليات طب بشري وتمريض وطب أسنان والطاقم الإداري بالمستشفيات الجامعية.

وقام وفد الهيئة من المتخصصين والخبراء في اليوم الثاني بزيارة ميدانية للمستشفى الجامعي لتقييم الوضع الحالي ودراسة مدى توافقها مع المعايير تمهيدا لتسجيلها لدى الهيئة، وقام الوفد بشرح متطلبات التسجيل للحضور، مؤكدين حرص الهيئة المستمر على تأهيل الكوادر الطبية المدربة ذات الكفاءة العالية كجزء من متطلبات التسجيل للمنشأة الطبية لما له الأثر المباشر والفعال في تطوير النظام الصحي بما ينعكس على جودة مخرجات الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري ويحقق رضاء المنتفعين من النظام الصحي على كافة المستويات كهدف استراتيجي لرؤية الهيئة و"رؤية مصر 2030".

وكانت الهيئة قد قامت بإصدار 10 كتيبات وأتاحتها على الموقع الإليكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg، لتوضيح المعايير المطلوبة للتسجيل بالهيئة طبقا لأحدث المستجدات الدولية والمقاييس العالمية.

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