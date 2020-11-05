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لايف ستايل

الأسبرين يخفف من خطورة أعراض كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
الأسبرين
الأسبرين
وكالات
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أشار علماء جامعة مريلاند الأمريكية من خلال دراسة علمية أن الأسبرين قلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا في المستشفى بنسبة 47% مقارنة بمن لم يتناولوا الأسبرين.

وتوصلت الدراسة جديدة إلى أن تناول الأسبرين يمكن أن يقلل من خطر إصابة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات بالتعب الشديد أو الوفاة ووجد الباحثون أن تناول حبة يومية منخفضة الجرعة يمكن أن يقلل من احتمالية الدخول إلى وحدة العناية المركزة أو الوضع على جهاز التنفس الصناعي بنسبة تزيد عن 40%.

بالإضافة إلى ذلك، قلل الأسبرين من خطر الوفاة من العدوى بمقدار النصف تقريبا، وفقا لما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار علماء جامعة مريلاند إلى أنهم استقوا تلك الخلاصات من مراجعة سجلات 412 مريضا بـ"كوفيد-19".

وكانوا يتعاطون 80 ملليجراما من الأسبرين، قبل أو بعد تنويمهم في المستشفيات. وبدأ السجال حول جدوى المسكنات التي لا تحتوي على هرمونات في مارس الماضي، حين زعم وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن عقار الآيبوبروفين يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالات مرضى "كوفيد- 19".

وناقض الوزير بذلك تعليمات أطبائه بوصف الآيبوبروفين، والباراسيتامول لأي شخص تتأكد إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وسبق تصريح الوزير مقال نشرته مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية حذر من أن تناول آيبوبروفين قد يسهل لفيروس كورونا الجديد الدخول إلى خلايا الجسم واضطرت وزارة الصحة البريطانية إلى إصدار توجيه بسحب الإرشادات بوصف آيبوبروفين لمن يتم تشخيص إصابتهم بالوباء.

ومعروف أن الأسبرين من العقاقير التي يمكن شراؤها من الصيدليات ومتاجر السوبرماركت دون وصفة طبية. وفضلا عن استخدامه لتسكين الألم، وتخفيف الحمى، وأوجاع العضلات، ونزلات البرد، والإنفلونزا، فهو يستخدم أيضا لترقيق الدم، ومنع الجلطات الدموية.

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