«المرور» تستعد لمواجهة الأمطار... وسيولة مرورية في ميادين القاهرة

- سيولة مرورية على كوبري أكتوبر



- اتجاه المعادي



- مصر الجديدة



انتشر رجال المرور في جميع الطرق السريعة والمحاور بالمعدات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ومساعدة المواطنين في حال سقوط أمطار، ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الجهات المعنية للاستعداد لمواجهة هطول الأمطار والتدخل السريع لسحب المياة التي قد تعوق حركة المرور أمام السيارات وتشهد معظم شوارع وميادين العاصمة صباح اليوم الخميس سيولة المرورية بالتزامن مع الذروة الصباحية ويكثف رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدهم.ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية في اتجاه مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر بينما يوجد بطء في الحركة اتجاه مناطق وسط البلد كما يشهد نفق الأزهر سيولة مرورية في الاتجاهين وكذلك طريق صلاح سالم في الاتجاهين مع وجود كثافات اتجاه المطار أمام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.بينما تبدأ الكثافات المرورية بطريق كورنيش النيل من أمام مبنى التليفزيون وحتى معهد القومي للسكر وسيولة مرورية حتى مناطق حلوان والمعادي.كما شهدت شوارع وميادين مصر الجديدة سيولة مرورية وسط انتشار مكثف للخدمات المروري، وانتشار لمركبات المرور لمنع توقف السيارات في غير الأماكن المخصصة لذلك ورفع الإشغالات والسيارات المتروكة.