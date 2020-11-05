رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المرور» تستعد لمواجهة الأمطار... وسيولة مرورية في ميادين القاهرة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
استعدادات المرور
استعدادات المرور
مريم جبل وعمرو المزيدي
طباعة
انتشر رجال المرور في جميع الطرق السريعة والمحاور بالمعدات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ومساعدة المواطنين في حال سقوط أمطار، ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الجهات المعنية للاستعداد لمواجهة هطول الأمطار والتدخل السريع لسحب المياة التي قد تعوق حركة المرور أمام السيارات وتشهد معظم شوارع وميادين العاصمة صباح اليوم الخميس سيولة المرورية بالتزامن مع الذروة الصباحية ويكثف رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدهم.

- سيولة مرورية على كوبري أكتوبر

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية في اتجاه مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر بينما يوجد بطء في الحركة اتجاه مناطق وسط البلد كما يشهد نفق الأزهر سيولة مرورية في الاتجاهين وكذلك طريق صلاح سالم في الاتجاهين مع وجود كثافات اتجاه المطار أمام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

- اتجاه المعادي

بينما تبدأ الكثافات المرورية بطريق كورنيش النيل من أمام مبنى التليفزيون وحتى معهد القومي للسكر وسيولة مرورية حتى مناطق حلوان والمعادي.

- مصر الجديدة
كما شهدت شوارع وميادين مصر الجديدة سيولة مرورية وسط انتشار مكثف للخدمات المروري، وانتشار لمركبات المرور لمنع توقف السيارات في غير الأماكن المخصصة لذلك ورفع الإشغالات والسيارات المتروكة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ «الدستور»: النتائج لم تحسم.. ترامب «مشاكس» وبايدن سيعيد الاتفاق النووي

الصحة: 13 حالة وفاة و207 إصابات جديدة بكورونا

المدعى العام ببنسلفانيا: ترامب ليست لديه فرصة فى الطعون القانونية

الصور

image description

الزمالك يقهر الرجاء برباعية

image description

الشريف يشهد احتفالية المولد النبوي بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 5-11-2020

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-11-2020

كوريا الشمالية تعتزم حظر التدخين فى الأماكن العامة

إعصار إيتا يسبب دمارا فى نيكاراجوا وهندوراس تعلن حالة الطوارئ

أستراليا تبرم صفقتين إضافيتين للحصول على لقاح «كوفيد19»

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

الأحد.. «الدائرة الحائرة» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

تعرف على فعاليات اليوم الخميس لمهرجان الموسيقى العربية

الليلة.. ختام عروض مبادرة المؤلف مصرى بــ«لسه فاكر»

الليلة.. «الفنون والحياة اليومية» محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»