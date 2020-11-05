«كايروكى» يعود لجمهوره بالشيخ زايد الليلة

يعود الفريق الغنائي "كايروكي"، لجمهوره من جديد من خلال حفله الغنائي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، بالتزامن مع عودة الأنشطة الفنية المختلفة في مصر بعد جائحة كورونا.ومن المقرر أن يقام الحفل مساء اليوم في أحد المنتزهات الكبرى في مدينة الشيخ زايد، وخلال الساعات الماضية نفدت جميع تذاكر الحفل الجديد.وكانت الشركة المنظمة طرحت تذاكر الحفل قبل أيام قليلة من طرحها وشهدت إقبالا كبيرا من الجمهور.ويعد هذا الحفل هو أول حفل غنائي جماهيري للفريق بعد توقف كامل أنشطتهم الفنية بسبب جائحة كورونا، كما دعا الفريق الغنائي الجمهور للالتزام بالإجراءات الاحترازية واصطحاب المطهرات مع ارتداء الكمامات.