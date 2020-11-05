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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البيت الأبيض يتوقع انتصار ترامب في السباق الرئاسي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:38 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
منار أحمد
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كشفت شبكة فوكس نيوز الامريكية، اليوم الخميس، عن سعي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لإلغاء قرار المحكمة الذي يسمح لبنسلفانيا بالإبقاء على تمديد الاقتراع.

ومن جهتها، توقعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي مكيناني، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسباق الرئاسي، مؤكدة أنه سيتغلب على منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 40 ألف صوت في بنسلفانيا، جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحملة معركة قانونية تتحدى فيها التعامل مع أوراق الاقتراع في الولاية التي تشهد منافسة شديدة.

ورددت "مكيناني" والتي تعمل أيضًا مستشارًا بارزًا في حملة الرئيس الحالي كلمات محامي ترامب، رودي جولياني، الذي نزل إلى فيلادلفيا إلى جانب الفريق القانوني في وقت سابق من الأربعاء، مستشهدا بمزاعم "الغش الهائل"، وقالت "فيلادلفيا على وجه الخصوص لديها تاريخ حافل بالنتائج الغريبة للغاية".

وأضافت:"لقد كان لدينا 59 دائرة انتخابية مختلفة، حيث حصل ميت رومني على صفر من الأصوات بالضبط في عام 2012، وهو أمر غير مرجح للغاية ومثير للفضول حقًا".

وتابعت "مكيناني" إن مسؤولي الانتخابات أجبروا مراقبي الاقتراع على الوقوف على بعد عدة أقدام، مما حدّ من قدرته على مراقبة عملية الفرز وضمان الدقة.

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