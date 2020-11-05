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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات للتوعية المائية وجائحة كورونا لـ1850 طالب وطالبة بالمنيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:35 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إن إدارة التوعية العامة بالشركة نظمت ندوات توعية بحضور أكثر من 1850 طالب وطالبة بمدارس منشية الفكرية وحتشبسوت بمركز أبوقرقاص.

وأضاف الشهاوي، أن هذه الحملات تركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الأمن للصرف الصحي، وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا وإدارة أبوقرقاص التعليمية وفرع الشركة بمركز أبوقرقاص ومديرية الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وأكد الشهاوي أن الشركة تولي أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات المؤثرة داخل المجتمع المنياوي، مشيرا إلى أن هذه الحملات أتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية.

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