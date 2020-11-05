انتخابات أمريكا.. الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ حتى الآن

ما زال الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي حتى اليوم الخميس، بعد تفوق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين على الديمقراطيين في عدد من الولايات الأخرى غير المحسومة.ولم يفز الديمقراطيون، الذين رجحت التوقعات أنهم سينتزعون الأغلبية في مجلس الشيوخ قبل انتخابات الثلاثاء، إلا بمقعد واحد بحلول ظهر أمس الأربعاء، فيما تراجعت فرصهم في الحصول على أي زيادات أخرى، على الرغم من تفوق الديمقراطيين الهائل في الأموال التي أنفقت في الأسابيع الأخيرة من الحملة.ويسيطر الجمهوريون الآن على أغلبية 53 مقعدا مقابل 47 في مجلس الشيوخ.ولتحقيق الفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ سيحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع 3 مقاعد من الجمهوريين، إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن والسيناتور كامالا هاريس في التصويت المحتدم على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وسيحتاجون إلى 4 مقاعد إذا خسر بايدن وفاز الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.وستشكل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ تحديا للمرشح الديمقراطي جون بايدن إذا فاز في انتخابات الرئاسة، إذ من المرجح أن يعطّلوا أجزاء كبيرة من خطته التشريعية، بما في ذلك توسيع برنامج الرعاية الصحية ومكافحة التغير المناخي.وسيواجه ترمب إذا فاز بفترة ولاية ثانية بعقبة مماثلة في مجلس النواب، حيث يسيطر الديمقراطيون على أغلبية جرى تقليصها.