أحمد الفيشاوى لـ«الدستور»: «نمبر تو» مفاجأة وحددت موعد إطلاقها

قال الفنان الشاب أحمد الفيشاوي إنَّه سينتهي خلال الأيام المقبلة من وضع اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة التي يدخل بها عالم الغناء باسم «نمبر تو».وأضاف «الفيشاوي» لـ«الدستور» أنَّه قرر أن يطلق الأغنية بعد أسبوعين بالتحديد، ويسعى لأن تكون الأغنية مفاجأة للجمهور على مستوى الكلمات والموسيقى، مشيرًا إلى أنَّه عكف خلال الفترة الماضية على التجهيز لتلك الأغنية وقرر أن يقدمها دون تعجل.وخلال الأيام الماضية شارك «الفيشاوي» في تصوير عدة مشاهد كضيف شرف بالفيلم الجديد «ثانية واحدة» (بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر وأحمد السبكي)، كما ينتظر حاليًا عرض أحدث أفلامه «30 مارس»، الذي انتهى مؤخرًا من تصويره مع عدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى فيلمه الجديد الذي ينتظر تحديد موعد عرضه أيضًا باسم «قمر 14».