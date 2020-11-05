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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب ينشأ فريقا قانونيا لتقديم الطعون في ولايات ساحة المعركة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:14 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
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ذكر موقع "بريتبارت" الأمريكي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي قام بتجميع حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب، وفريقًا قانونيًا يدعى كل النجوم لتقديم الطعون القانونية في ولايات ساحة المعركة، مثل ميشيجان وبنسلفانيا.

ووفقًا للموقع الأمريكي، قال مسؤولون إن من بين المحامين الذين يقوم الرئيس بتنشيطهم محاميه الخاص جاي سيكولو، الذي سيساعد محامي الحملة في المسائل المعروضة على المحكمة العليا، وكذلك عمدة مدينة نيويورك السابق، رودي جولياني، والمدعي العام السابق لفلوريدا بام بوندي.

وقال مسؤولون إن سيدني باول، محامية مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، قد يتم استدعاؤها،
ويأتي التقرير بعد ساعات من قيام حملة ترامب برفع دعاوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا، وهي ولايات رئيسية أخرى تمثل ساحة معركة.

وقال جاستن كلارك، نائب مدير حملة ترامب الانتخابية، إن الحملة سترفع دعوى في ولاية بنسلفانيا "لمنع مسؤولي الانتخابات الديمقراطيين من إخفاء فرز الأصوات ومعالجتها عن مراقبي الاقتراع الجمهوريين"، مضيفًا أن الحملة تسعى إلى "وقف العد مؤقتًا حتى يصبح هناك شفافية ويمكن للجمهوريين التأكد من أن جميع عمليات العد تتم بشكل علني وبموجب القانون".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حملة ترامب أنها ستطلب إعادة فرز وعد الأصوات في ويسكنسن.

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