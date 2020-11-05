الهند تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، إن الهند سجلت زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغت 50210 حالات، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 8.36 مليون.وهذه أعلى زيادة يومية في الحالات منذ 25 أكتوبر وفقا لإحصاء رويترز.وتتراجع الحالات في الهند منذ بلغت ذروتها في سبتمبر، لكن الخبراء يحذرون من أن موسم مهرجان ديوالي الهندوسي قد يتسبب في عودتها للزيادة، ووفقا للوزارة، زادت الوفيات بواقع 704، ليصل العدد الإجمالي إلى 124.315 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.