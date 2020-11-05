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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المدعى العام ببنسلفانيا: ترامب ليست لديه فرصة فى الطعون القانونية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:47 ص
جوش شابيرو
جوش شابيرو
أ.ش.أ
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قال جوش شابيرو، المدعي العام في ولاية (بنسلفانيا) الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست لديه فرصة في قبول الطعون القضائية التي تقدم بها.

وأوضح المدعي العام وفقا لموقع "رو ستوري المحلي" الأمريكي، اليوم الخميس، أن كل دعوى قضائية حاولت حملة الرئيس دونالد ترامب رفعها حتى الآن باءت بالفشل، مشيرا إلى أن هناك طعنين قانونيين مختلفين لبنسلفانيا من الفريق القانوني لترامب.

وأضاف "شابيرو"، "يبدو أنهم يشيرون إلى أنهم يريدون أن يكونوا قادرين على التدخل أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة لمعارضة فرز الأصوات التي تم إرسالها بالبريد بحلول يوم الانتخابات واستلامها حتى يوم الجمعة الساعة 5:00 مساءً، هذه أصوات قانونية، وفقًا لقوانين ولايتنا التي فسرتها أعلى محكمة في ولايتنا وهي المحكمة العليا في بنسلفانيا".

وتابع "الآن، لا نعرف حتى ما إذا كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ هذا الأمر، إنها نوع من القضية رقم واحد أو الدعوى رقم واحد".

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