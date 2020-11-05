المكسيك: 5225 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكيةـ الخميس، 5225 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و635 وفاة أخرى، ليصل العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 943630 وعدد الوفيات إلى 93228.ويقول مسؤولو الصحة، إن العدد الحقيقي للمصابين على الأرجح بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.