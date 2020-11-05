تظاهرات فى ولاية أريزونا أمام بعض مراكز الاقتراع

أفاد موقع سكاي نيوز عاجل صباح اليوم الخميس بتواجد تظاهرات في ولاية أريزونا أمام بعض مراكز الاقتراع.ويأتي ذلك بعد الإعلان عن عدم فرز 600 ألف صوت في ولاية أريزونا حتى الآن في السباق الرئاسي.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.