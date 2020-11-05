روسيا تأمر بخفض الغازات المسببة للاحتباس الحرارى لـ70% من مستويات 1990

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوامر بالعمل على خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى نحو 70% مقارنة بمستويات عام 1990، في إطار جهود مكافحة تغير المناخ بحلول عام 2030، حسبما ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في مرسوم صدر الأربعاء.وتقول موسكو إن تأثير ارتفاع درجات الحرارة أشد في روسيا عن المناطق الأخرى في العالم.ويأتي مرسوم بوتين في اليوم الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة رسميًا من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.ويشدد علماء المناخ في العالم على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 5ر1 إلى 2 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، حسب ما هو منصوص عليه في الاتفاق.كما وجه بوتين الحكومة الروسية إلى وضع استراتيجية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محايدة مناخيًا في روسيًا بحلول عام 2050.