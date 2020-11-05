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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المفوضية تصدر أحدث توقعاتها الاقتصادية الخاصة بالاتحاد الأوروبى

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:46 ص
لاتحاد الأوروبى
لاتحاد الأوروبى
وكالات
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تعتزم المفوضية الأوروبية إصدار أحدث توقعاتها الاقتصادية اليوم الخميس، وأشار مسؤولون إلى أنه ليس من المتوقع حدوث معجزة، مؤكدين صعوبة إصدار توقعات في الوقت الذي يضرب فيه فيروس كورونا أوروبا بقوة.

وقال، فالداس دومبروفسكي، نائب رئيسة المفوضية، أمس الأربعاء، قبيل إعلان التوقعات من قبل المفوضية التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "نتوقع تعافيا أكثر بطئا مما كنا نعتقد في البداية".

وتوقع خبراء الاتحاد الأوروبي في يوليو أن ينكمش الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو بنسبة 7ر8% هذا العام، و3ر8% في الاتحاد الأوروبي ككل.

وأظهر تقديرات رسمية الأسبوع الماضي، أن اقتصاد منطقة اليورو تعافى بنسبة 7ر12% في الربع الثالث، في أعقاب ركود كبير في الأشهر الماضية.

وحذر محللون من أن التعافي قد يكون قصير الأجل. وفرضت العديد من دول الاتحاد الأوروبي قيودا جديدة تحد من الحياة العامة بسبب الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد والميزانيات الوطنية.

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