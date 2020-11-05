سلطات بنسلفانيا المحلية: فرز الأصوات ستنتهي خلال اليوم

أعلنت سلطات ولاية بنسلفانيا المحلية، اليوم الخميس، عن أن فرز بطاقات الاقتراع في السباق الرئاسي الأمريكي، ستنتهي خلال اليوم، حسبما أفادت فضائية الحدث.وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الأمريكية أورسولا جاسك، إن مراقبي البعثة لم يرصدوا وقوع أي مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية بنسلفانيا.وأضافت، في تصريحات نقلتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية: "لم نعثر على دليل على وجود مخالفات منهجية في معالجة بطاقات الاقتراع البريدية".وأشارت إلى أن مزاعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب حول حدوث مخالفات خلال الانتخابات لصالح منافسه جو بايدن ليس لها أساس، وتسببت في تقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.وأعربت عن أملها في أن يساعد عملها في استعادة الثقة بالنظام.وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.وبعد فرز نحو 97 بالمائة من الأصوات حصل بايدن على 2.648.200 صوتا مقابل 2.617. 060 صوتا لصالح ترامب، ليتم الإعلان بفوز بايدن بالولاية التي تضم 16 صوتا انتخابيا حسب تقديرات سي إن إن.