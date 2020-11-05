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الثقافة

الأحد.. «الدائرة الحائرة» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:27 ص
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
ايهاب مصطفى
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تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية لمناقشة قصة "الدائرة الحائرة" للكاتبة سماح أبو بكر عزت، في السادسة من مساء الأحد ٨ نوفمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.

«الدائرة الحائرة» من اصدار نهضة مصر للنشر، ويناقش القصة الناقد الدكتور محمد سيد عبدالتواب، والكاتبة نشوى الحوفى، ويدير الندوة ياسر عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

وقصة ضمن قائمة الشرف لجائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين «IBBY» لعام ٢٠٢٠ والتى تعد واحدة من أهم الجوائز الثقافية فى مجال أدب الطفل واليافعين، حيث تقوم الهيئة الدولية كل عام بانتقاء أفضل القصص التي تعكس الثقافات المختلفة حول العالم، ومن شأنها تنمية مدارك وقدرات الأطفال المعرفية والإبداعية.

أما الكاتبة سماح أبوبكر عزت، فهى واحدة من أهم مؤلفي أدب الطفل، وقدمت أكثر من ٤٠ إصدارا فى هذا التخصص ما بين قصص وكتب تاريخية، وحصدت من خلالها على العديد من الجوائز العربية والدولية عن عدة أعمال أدبية ودرامية فى مجال الطفل، من بينها: الجائزة الذهبية فى مجال السيناريو فى مهرجان الإبداع العربى عن مسلسل علاء الدين وكنز جدو أمين.
الدائرة الحائرة
سماح أبو بكر عزت
الدائرة الحائرة
سماح أبو بكر عزت

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