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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش اليمنى ينتزع مواقع استراتيجية فى محافظة الجوف

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:25 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
عبير سليم
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أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، سيطرته على مواقع جديدة وصفها بالمهمة في شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

و قال قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول حرس الحدود في الجيش اليمني العميد هيكل حنتف: «إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي».

وأسفرت المعارك، وفقًا للقائد العسكري، عن مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين، وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية قد أعلن، الأحد الماضي، تدمير عتاد لجماعة الحوثيين، في استهداف جوي نفذه التحالف العربي في محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها «26 سبتمبر»: «إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية، مساء السبت، موقعًا للحوثيين في مدينة حَرَض، ما أدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وعدد من العربات التابعة لهم».

وأضافت: «أن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين».

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