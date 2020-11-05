رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة العاصمة الإيطالية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
فيرجينيا راجي
فيرجينيا راجي
عبير سليم
طباعة
أعلنت عمدة العاصمة الإيطالية روما، فيرجينيا راجي، اليوم الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت راجي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها في موقع «فيسبوك»: «فحصي الخاص بمرض "COVID-19" أعطى نتائج إيجابية، أنا في حالة جيدة، ولا توجد أي أعراض للمرض لدي».

وأضافت عمدة روما البالغة 42 عامًا من عمرها: «سأواصل العمل من البيت، مع نفس التصميم الذي كان لدى دائمًا».

وتشهد إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز مؤخرًا مستوى 30 ألف حالة يومًيا، بينما يشهد أيضًا مؤشر الوفيات زيادة ملموسة رغم أنه لا يزال بعيدًا عن الأعداد التي تم رصدها في فترة الذروة، حينما تجاوزت الحصيلة 900 متوف على أساس يومي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 13 حالة وفاة و207 إصابات جديدة بكورونا

الموعد النهائى لغلق المحلات على طاولته.. بدء انعقاد اجتماع الحكومة

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

الصور

image description

الزمالك يقهر الرجاء برباعية

image description

الشريف يشهد احتفالية المولد النبوي بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-11-2020

كوريا الشمالية تعتزم حظر التدخين فى الأماكن العامة

إعصار إيتا يسبب دمارا فى نيكاراجوا وهندوراس تعلن حالة الطوارئ

أستراليا تبرم صفقتين إضافيتين للحصول على لقاح «كوفيد19»

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

الأحد.. «الدائرة الحائرة» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

تعرف على فعاليات اليوم الخميس لمهرجان الموسيقى العربية

الليلة.. ختام عروض مبادرة المؤلف مصرى بــ«لسه فاكر»

الليلة.. «الفنون والحياة اليومية» محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»