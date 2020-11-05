ولاية جورجيا: لم يتم فرز 107 آلاف صوت حتى الآن

أعلنت ولاية جورجيا، اليوم الخميس، إنه لم يتم فرز 107 آلاف صوت حتى الآن ومن المبكر إعلان الفائز في الانتخابات الأمريكية.وكانت ذكرت ووسائل إعلام أمريكية، تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بعد فرز 95 %من الأصوات في ولاية جورجيا، على نظيره الديمقراطي جو بايدن، وفقًا لفضائية العربية.من جنابها، حذرت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة من حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تتبادل نتائج مبكرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن.وقالت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة للوزارة الأمريكية، إنها رصدت تقارير متعددة لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتظاهر بأنها وسائل إخبارية قانونية للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله نائبًا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.