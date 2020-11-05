خارجية ولاية ميشيجان تصف دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب ضد الولاية بـ«تافهة»

قالت وزيرة الخارجية في ولاية ميشيجان الأمريكية جوسلين بنسون إن الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب ضد الولاية سعيا لوقف عملية فرز الأصوات "تافهة".وقالت الوزيرة إن كل الأصوات الصحيحة التي أُدلى بها في الولاية تم فرزها بشكل آمن ودقيق.وكانت أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، رفعها دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان.وقال مدير حملة ترامب، بيل ستيبيين، في بيان، إنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز، وهو ما تضمنه قوانين ولاية ميشيجان، كما طالب بتحليل صناديق الاقتراع التي تم فتحها وعدها خلال الفترة التي لم تكن للحملة إمكانية الوصول".ومن جانبه، أكد حاكم ولاية ميشيجان الأمريكية، إن كل صوت مشروع سيتم احتسابه في الانتخابات الرئاسية.