بعد انسحاب ترامب من اتفاقية المناخ.. «بايدن»: سنعود إليها بعد 77 يومًا

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب غادرت رسميًا اتفاقية باريس للمناخ.وقال "بايدن" علي حسابه الشخصي علي موقع التدوينات "تويتر" اليوم الخميس:" اليوم، غادرت إدارة ترامب رسميًا اتفاقية باريس للمناخ. وفي غضون 77 يومًا بالضبط، ستنضم إليها إدارة بايدن".وفي وقت سابق، طالب المرشح الديمقراطي جو بايدن، المواطنين التحلي بالثقة في العملية الانتخابية، قائلًا: "يجب أن نتحلى بالثقة في العملية الانتخابية وفي بعضنا البعض. معا سنفوز بهذا".وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.