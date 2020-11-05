تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 31 في الخرطوم وباقي الحالات في 3 ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و943 حالة، بينها 837 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.