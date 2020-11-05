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منوعات

«كورونا» يجبر الدنمارك على التخلص من حيوانات المنك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
حيوانات المنك
حيوانات المنك
وكالات
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ذكر تقرير إخباري، أن الدنمارك تعتزم إعدام كل ما لديها من حيوانات المنك؛ بسبب مرض «كوفيد-19»، الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت وكالة «بلومبيرج»، في تقرير لها أوردته اليوم، إن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن سلالة من فيروس كوفيد يمكن أن تنتقل إلى البشر، ربما تكون قد تحورت، الأمر الذي قد يقوض جهود السعي لتوفير لقاح مضاد للفيروس.

وتقول الدنمارك إنها وجدت سلالة جديدة من فيروس «كوفيد -19» قد تعيق الجهود المبذولة لتطوير لقاح، بعد أن تسبب فيروس تفشى في حيوانات المنك في البلاد في حدوث طفرة في تركيبته.

وصرحت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أمس الأربعاء: «بسبب التطورات في الدنمارك، هناك الآن خطر أن يضعف تأثير اللقاح في المستقبل أو في أسوأ السيناريوهات أن يتم تقويضه».

وأضافت أن حكومتها نقلت المعلومات إلى منظمة الصحة العالمية، وتخطط الآن للقضاء على جميع حيوانات المنك في الدنمارك، علمًا أنه تتم تربية حوالي 16 مليون حيوان كل عام.

وقالت «فريدريكسن»، إن طفرة الفيروس التي تم تحديدها الآن في الدنمارك يمكن أن يكون لها عواقب سلبية خطيرة على التعامل العالمي مع الوباء، مشيرة إلى التأكد من 12 حالة أصيب فيها البشر بالشكل الجديد للفيروس من المنك.

ووفقًا لإفادة يوم الأربعاء، فقد تم العثور على حالات «Covid-19» في 217 مزرعة من أصل 1139 مزرعة منك دنماركية.

وأعدمت الدنمارك بالفعل الآلاف من حيوانات المنك في الأشهر الأخيرة؛ بسبب تفشي الفيروس.

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