مريض نفسى يقتل والديه بسكين فى القليوبية

أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز القناطر، بإيداع "مريض نفسي"، والمتهم بقتل والده ووالدته بمنطقة باسوس بمركز القناطر، إحدى مؤسسات الصحة النفسية، بعد ورود تقرير الطب النفسي الذى تم إجراؤه على المتهم، وتبين عدم سلامة قواه العقلية، كما أنه لم يكن بوعيه خلال الواقعة التي راح ضحيتها والديه.وأوضح تقرير الطب النفسي أن المتهم ارتكب الجريمة وهو يعاني من مرض عقلي، كما أن الجريمة تمت قبل يومين من إكتشافها حيث ذهب أحد أقارب الأسرة للاطمئنان عليهم فشم رائحة كريهة وبإبلاغ الشرطة جرى اكتشاف الجريمة.وكانت قد شهدت القناطر الخيرية بالقليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم مريض نفسى على طعن والده ووالدته بسكين حتى الموت، وأصيب بعدها بحالة هياج شديد وجلس يهزى بألفاظ وكلمات غير مفهومة، وتم السيطرة عليه بواسطة أجهزة الأمن والتحفظ عليه لحين التحقيق معه، تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثتين والتحفظ على الأداة المستخدمة فى الحادث.تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغًا من الأهالي بقيام شخص مريض نفسي بطعن والديه "أبوه وأمه" بسكين وأنه في حالة هياج ولا يمكن السيطرة عليه.وتم السيطرة على المتهم، وتبين أنه يدعى "م م" 30 سنة عاطل، مريض نفسي، وأنه دخل للعلاج فى أحد المراكز النفسية أكثر من مرة ويوم الحادث نشبت بينه وبين والده ووالدته مشادة، أصيب بحالة نفسية سيئة وأخذ يهزي ثم أمسك بسكين وطعن والده "م س ا" 72 سنة بالمعاش حتى الموت، ثم طعن والدته "ع" 61 سنة ربة منزل، ولفظت أنفاسها هى الأخرى، وأمسك السكين وظل يجرى فى الشقة وهو يهزي بكلام غير مفهوم.وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على المتهم، وأخذ السكين المستخدم فى الجريمة والتحفظ عليه، وتم اصطحاب المتهم إلى ديوان عام المركز وتهدئته لحين العرض على النيابة العامة للتحقيق.