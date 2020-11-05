CNN: لم يتم فرز 600 ألف صوت فى أريزونا حتى الآن
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:07 ص
عبير سليمطباعة
أفادت قناة "سي إن إن"، صباح اليوم الخميس، بأنه لم يتم فرز 600 ألف صوت في ولاية أريزونا حتى الآن في السباق الرئاسي.
وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.
وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.