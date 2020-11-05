CNN: لم يتم فرز 600 ألف صوت فى أريزونا حتى الآن

أفادت قناة "سي إن إن"، صباح اليوم الخميس، بأنه لم يتم فرز 600 ألف صوت في ولاية أريزونا حتى الآن في السباق الرئاسي.وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.