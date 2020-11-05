حاكم بنسلفانيا: سأقاتل من أجل استمرار عملية فرز الأصوات

أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، صباح اليوم الخميس، عن أنه سيقاتل من أجل استمرار عملية فرز الأصوات، حسبما نقلت فضائية الحدث في خبر عاجل.وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.وهذه الولاية التي كانت تُمثّل القلب النابض لصناعة السيّارات الأمريكيّة، ستمنح بايدن 16 صوتا من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب. حيث لم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات بينها بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشماليّة.