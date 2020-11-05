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مصر

«الصحة»: القاهرة والجيزة الأكثر عرضة للإصابات بكورونا خلال الموجة الثانية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:54 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من عدم توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، وبداية فصل الشتاء.

وأوضحت الوزارة، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع يوميًا بنسبة بسيطة، مشيرة إلى أن هناك احتمالية كبيرة في زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتخذ المواطنين الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وخاصة كبار السن لأنهم الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، موضحة أن أقل الفئات العمرية إصابة بفيروس كورونا هي الأطفال، مضيفة أن أقل الفئات العاملة إصابة بالفيروس هم الفلاحون أولًا، لكونهم يعملون في أماكن مفتوحة، يليهم السائقون، وأخيرًا العمال.

وقالت الوزارة، إن كافة العاملين في أماكن مغلقة خاصة في فصل الشتاء هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأضافت الوزارة أن هناك خمس محافظات هم الأكثر عرضة لزيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، وهم القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة، متابعة أن المحافظات من أهم خمس في الجمهورية بها إصابات بكورونا في مصر ويقطن بهم أكثر عدد من المواطنين.

وأكدت الوزارة على أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية من تطوير المستشفيات وتجهيزها بالمستلزمات الطبية التي يحتاجها الأطباء والمرضى على حد سواء، مناشدة المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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