النساء يحقّقن اختراقات بانتخابات الكونجرس الأمريكى

حقّقت مرشّحات للانتخابات الأمريكية، اختراقات جديدة في ولايات عدّة على غرار نيو مكسيكو (جنوب غرب) التي اُنتخبت فيها ثلاث نساء متحدّرات من أقليّات لشغل مقاعد في مجلس النواب.والنائبات الثلاث هنّ ديب هالاند، الديموقراطية التي صارت عام 2018 إحدى أول امرأتين من السكان الأصليين للبلاد تشغلان مقعدًا في الكونجرس، والجمهورية إيفيت هاريل التي تنحدّر أيضًا من السكّان الأصليين، والديمقراطية تيريزا ليجر فرنانديز التي تنحدّر من أصول أمريكية لاتينية.وانتخبت ولاية وايومنغ (شمال غرب) أول امرأة في تاريخها، هي الجمهورية سينثيا لوميس لتشغل مقعد سيناتورة.وفي ميزوري صارت كوري بوس أول امرأة سوداء تمثل الولاية في الكونجرس.أما في ولايتي ديلاوير وفيرمونت، فاُنتخبت متحولتّان جنسيًا هما سارة ماكبرايد (مجلس الشيوخ) وتايلور سمول (مجلس النواب).