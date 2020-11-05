الليلة.. ختام عروض مبادرة المؤلف مصرى بــ«لسه فاكر»

ضمن عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى٬ يحتضن مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ العرض المسرحي «لسه فاكر»، وهو العرض العاشر والأخير لعروض ملتقى مبادرة المؤلف مصري.عرض «لسه فاكر» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية٬ العرض إنساني رومانسي يقدم في إطار كوميدي ساخر، ويتحدث عن رجل يخرج من السجن بعد أن ظلم من حبيبته، ويقرر أن يسترجع ذكرياته وحكايته مع البنات في إطار إنساني، وما مر به منذ مرحلة الابتدائية حتى دخوله السجن.«لسه فاكر» تأليف محمد مرسي، إخراج سامح الحضري، البطولة للفنانين: «أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروق، إسلام صلاح، مصطفى الشعرواي»، ديكور وليد جابر، موسيقي محمد شحاتة، مساعدو الإخراج:« تالي متولي، وميلسا رأفت، مخرج منفذ أكرم نجيب».