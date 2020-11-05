رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على فعاليات اليوم الخميس لمهرجان الموسيقى العربية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:41 ص
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
نضال ممدوح
طباعة
في ثالث أمسياته الفنية٬ يقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرين٬ والذي تنظمه دار الأوبرا٬ ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري٬ يقام في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلا فنيا للفنان الكبير محمد الحلو.

كما يشارك في الحفل فرقة الحفني للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوي٬ ومشاركة عازف الكمان اللبناني جهاد عقل ومشاركة الفنانة صابرين النجيلي والفنان حسام حسني.

ويتضمن الفاصل الأول من الحفل باقة من أغانى زمن الفن الجميل منها: على حسب وداد، طاير يا هوى، هوا يا هوا، اسمعوني، الفن، حسدوني، لا مش أنا اللي أبكي، ليالي الحلمية، زيزينيا، ولا كنت يوم انكسر، يا حبيبي، عراف.أداء الفنانة صابرين النجيلى.

كما يتضمن الفاصل الثاني من الحفل٬ فاصل موسيقى مع صولو الكمان للفنان جهاد عقل ويختتم الحفل الفنان الكبير محمد الحلو بباقة متنوعة من أغانى التراث إلى جانب مجموعة من أغانيه المتميزة.

موضوعات متعلقة

كورونا يكسر حاجر الـ 200 إصابة بعد 9 أسابيع ثبات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية استكمال المفاوضات

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

الصور

image description

الزمالك يقهر الرجاء برباعية

image description

الشريف يشهد احتفالية المولد النبوي بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

إعصار إيتا يسبب دمارا فى نيكاراجوا وهندوراس تعلن حالة الطوارئ

«كورونا» يجبر الدنمارك على التخلص من حيوانات المنك

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات اليوم الخميس لمهرجان الموسيقى العربية

الليلة.. ختام عروض مبادرة المؤلف مصرى بــ«لسه فاكر»

الليلة.. «الفنون والحياة اليومية» محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»

لقاء مع الفنان السكندرى إبراهيم الملاح بمركز الحرية.. الليلة