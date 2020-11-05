تعرف على فعاليات اليوم الخميس لمهرجان الموسيقى العربية

في ثالث أمسياته الفنية٬ يقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرين٬ والذي تنظمه دار الأوبرا٬ ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري٬ يقام في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلا فنيا للفنان الكبير محمد الحلو.كما يشارك في الحفل فرقة الحفني للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوي٬ ومشاركة عازف الكمان اللبناني جهاد عقل ومشاركة الفنانة صابرين النجيلي والفنان حسام حسني.ويتضمن الفاصل الأول من الحفل باقة من أغانى زمن الفن الجميل منها: على حسب وداد، طاير يا هوى، هوا يا هوا، اسمعوني، الفن، حسدوني، لا مش أنا اللي أبكي، ليالي الحلمية، زيزينيا، ولا كنت يوم انكسر، يا حبيبي، عراف.أداء الفنانة صابرين النجيلى.كما يتضمن الفاصل الثاني من الحفل٬ فاصل موسيقى مع صولو الكمان للفنان جهاد عقل ويختتم الحفل الفنان الكبير محمد الحلو بباقة متنوعة من أغانى التراث إلى جانب مجموعة من أغانيه المتميزة.