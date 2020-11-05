بيلوسى: بايدن تيقن من فوزه بالانتخابات الأمريكية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن تيقن بعد ظهر الأربعاء من فوزه بالأصوات في الكلية الانتخابية للرئاسة الأمريكية.ووجهت "بيلوسي"، اليوم الخميس، رسالة إلى أعضاء الحزب الديمقراطي، قائلة إن الشعب الأمريكي حدد خياره بوضوح في صناديق الاقتراع، وهو من اختار جو بايدن وكامالا هاريس للبيت الأبيض.كما أكدت رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن انتخاب بايدن سيكون تاريخيًا عززته عاصفة كبيرة من الأصوات فاقت 70 مليونًا وهي الأكبر في انتخابات الرئاسة.وحتي الآن حصل المرشح الديمقراطي جو باين على 264 صوتًا مقابل حصول نظيره المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 214 فقط.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.