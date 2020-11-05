حملة ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف الفرز فى ولاية جورجيا

رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، دعوى قضائية لوقف الفرز في ولاية جورجيا، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل الآن.وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.وبعد فرز نحو 97 بالمائة من الأصوات حصل بايدن على 2،648،200 صوتا مقابل 2،617، 060 صوتا لصالح ترامب، ليتم الإعلان بفوز بايدن بالولاية التي تضم 16 صوتا انتخابيا حسب تقديرات سي إن إن.وهذه الولاية التي كانت تُمثّل القلب النابض لصناعة السيّارات الأميركيّة، ستمنح بايدن 16 صوتًا من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب. حيث لم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات بينها بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشماليّة.