الليلة.. «الفنون والحياة اليومية» محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان: "الفنون والحياة اليومية" والتي تقدمها الدكتورة سلوى الغريب، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس٬ كما تبث المحاضرة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".وتتطرق المحاضرة إلى التيارات التي تقول بضرورة العودة إلى العوالم الموضوعية وربط الفن بالحياة اليومية المادية الملموسة على صعيد الإدراكات الحسية كالخداع البصري، والمفاهيم المتعلقة بالمحيط الحركي وتحول المواد الآلية والميكانيكية الموجودة في الحياة اليومية إلى طاقات فنية تعبيرية، والاهتمام بالأفكار الفنية بدلًا من الاهتمام بصناعة العمل الفني نفسه من أجل التعبير ومسايرة التيارات الحديثة للعلم والتكنولوجيا السائدة في الحياة الإنسانية.