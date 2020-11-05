هاريس: السباق الرئاسى مستمر حتى فرز آخر ورقة اقتراع

ردت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، اليوم الخميس، على إعلان حملة دونالد ترامب بأنه سيفوز في ولاية أريزونا بفارق 30 ألف صوت، مؤكدة أن "السباق مستمر حتى فرز آخر صوت".وكتبت هاريس في حسابها عبر "تويتر": "هذا السباق لم ينته حتى يتم احتساب كل بطاقة اقتراع".وقد اعتبر مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية بيل ستيبين، في مؤتمر صحفي الأربعاء أن أي تقارير إعلامية حسمت النتيجة لصالح بايدن في أريزونا "هي تقارير مخطئة تماما"، مضيفا أن ترامب سيتفوق فيها بـ30 ألف صوت.وتابع: "إذا احتسبنا جميع الأصوات المدلى بها قانونيا، فإننا نعتقد أن الرئيس سيفوز".وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.وبعد فرز نحو 97 بالمائة من الأصوات حصل بايدن على 2،648،200 صوتا مقابل 2،617، 060 صوتا لصالح ترامب، ليتم الإعلان بفوز بايدن بالولاية التي تضم 16 صوتا انتخابيا حسب تقديرات سي إن إن.