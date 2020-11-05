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الثقافة

لقاء مع الفنان السكندرى إبراهيم الملاح بمركز الحرية.. الليلة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
إبراهيم الملاح
إبراهيم الملاح
نضال ممدوح
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بالتعاون مع مبادرة أكوا الثقافية٬ تستقبل خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ لقاء مفتوح مع الفنان السكندري إبراهيم الملاح٬ حول مسيرته الفنية والإبداعية مع فن الموال وتراثه الغنائي.

يذكر أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل أنه أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الأسكندرية، وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ويعد المركز ملتقى لأهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية، ويوفر المركز البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشاركين بالمركز، وحرصًا على النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم المركز من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة على دراسة متيقنة.

ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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