رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوث صينى يدعو لحماية الشرطة فى عمليات حفظ السلام

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
تشانغ جون
تشانغ جون
وكالات
طباعة
دعا مبعوث صيني أمس الأربعاء، إلى بذل جهود لضمان سلامة وأمن الشرطة في عمليات حفظ السلام وتعزيز بناء قدراتها.

وقال تشانغ جون، مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بيئة عمل الشرطة في عمليات حفظ السلام أصبحت معقدة وخطيرة بشكل متزايد، لافتا إلى أن ضمان سلامتها وأمنها شرط أساسي لأداء المهام بفعالية.

وفي كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بحضور مفوضي شرطة حفظ السلام، أوضح أنه يتعين على الدول الأعضاء والأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ تدابير عملية للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2518 ومساعدة شرطة حفظ السلام على تعزيز القدرات المتعلقة بالوعي بالموقف وتحسين المعدات والظروف الطبية في محاولة لتقليل مخاطر السلامة والأمن.

موضوعات متعلقة

ثلاثية الزمالك تطيح بأحلام الرجاء وتكتب «نهائي مصري» للمرة الأولى (فيديو)

بايدن يكتسح ويحتاج 6 أصوات من المجمع الانتخابي للفوز

الصحة: 13 حالة وفاة و207 إصابات جديدة بكورونا

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

الصور

image description

الزمالك يقهر الرجاء برباعية

image description

الشريف يشهد احتفالية المولد النبوي بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

الصحة: 13 حالة وفاة و207 إصابات جديدة بكورونا

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

الليلة.. «الفنون والحياة اليومية» محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»

لقاء مع الفنان السكندرى إبراهيم الملاح بمركز الحرية.. الليلة

الليلة.. إيهاب يونس يحيى حفلًا للإنشاد الدينى بـ«السحيمى»

«أجيال من فن التصوير السينمائى» أمسية بسينما الهناجر.. الليلة