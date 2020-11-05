مبعوث صينى يدعو لحماية الشرطة فى عمليات حفظ السلام

دعا مبعوث صيني أمس الأربعاء، إلى بذل جهود لضمان سلامة وأمن الشرطة في عمليات حفظ السلام وتعزيز بناء قدراتها.وقال تشانغ جون، مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بيئة عمل الشرطة في عمليات حفظ السلام أصبحت معقدة وخطيرة بشكل متزايد، لافتا إلى أن ضمان سلامتها وأمنها شرط أساسي لأداء المهام بفعالية.وفي كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بحضور مفوضي شرطة حفظ السلام، أوضح أنه يتعين على الدول الأعضاء والأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ تدابير عملية للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2518 ومساعدة شرطة حفظ السلام على تعزيز القدرات المتعلقة بالوعي بالموقف وتحسين المعدات والظروف الطبية في محاولة لتقليل مخاطر السلامة والأمن.