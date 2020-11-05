ارتفاع فى عدد الوفيات بكورونا بإسبانيا

أظهرت بيانات رسمية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إسبانيا وصلت إلى 38118 بعد أن راجعت وزارة الصحة طريقتها لتسجيل الإصابات والوفيات.وارتفع عدد الوفيات بشدة عن 36495 حالة.ويبلغ عدد الإصابات حاليا مليون و284408 حالات، وفقا لأحدث إصدار للبيانات، والذي يزيل عمليات الإدخال المزدوجة ويضيف بعض الحالات التي لم يجر تشخيصها في البداية على أنها كوفيد-19.وأعلنت الوزارة الثلاثاء الماضي عن مليون و259366 حالة.وعلى عكس فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي فرضت عزلا عاما على مستوى البلاد، تركت إسبانيا للأقاليم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصدي للجائحة، مما أدى إلى خليط من اللوائح المختلفة.