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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع كبير.. البرازيل: 610 وفيات و23976 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
عبير سليم
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، عن تسجيلها 23976 إصابة و610 وفيات جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23976، ليصل العدد الإجمالي إلى 5590025 حالة، وفق ما نقلت وكالات.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 1 نوفمبر 10100 حالة، وفي 2 نوفمبر 8501، وفي 3 نوفمبر 11843.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 610 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 161106 حالات.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 1 نوفمبر 190 حالة، وفي 2 نوفمبر 179، وفي 3 نوفمبر 243.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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