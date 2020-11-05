الليلة.. إيهاب يونس يحيى حفلًا للإنشاد الدينى بـ«السحيمى»

يحتضن بيت السحيمي الأثري بمقره الكائن بشارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا للإنشاد الديني والمدائح النبوية٬ والذي يحييه المنشد الشيخ إيهاب يونس.ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل الابتهالات الدينية والمدائح النبوية٬ ومن بينها: يا أمة الإسلام هذا دينكم ونبيكم٬ حبيبي أصل الجمال٬ قمر سيدنا النبي٬ يا مالكا قدرى وقدرك ليس يدركه سواك٬ قف واستمع لى، يا ربيع الدنيا، الله يشهد، أشرقت٬ يا يوم ميلاد النبى٬ المسك فاح٬ يا أيها المختار، وغيرها.يشار إلى أن "إيهاب يونس" شيخ أزهري ومبتهل ومنشد ديني، وعضو مجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني، بدأ مشواره الغنائي منذ الصغر، وتأثر بكبار المنشدين العظام، وتخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة بجامعة الأزهر، وعمل ببطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل، حتى بدأ الاحتراف وأسس فرقته الخاصة منذ 10 سنوات، وعرف مؤخرًا بمشاركته الناجحة في جولة حفلات كايرو ستيبس في مصر.