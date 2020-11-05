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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شخصين وإطلاق نار على موكب وزير بساحل العاج

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:52 ص
مقتل شخصين
مقتل شخصين
عبير سليم
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أعلن المتحدث باسم حزب "تجمع الجمهوريين من أجل الديمقراطية والسلام" الحاكم بساحل العاج، مامادو توري، مقتل مناصرين اثنين للحكومة، وتعرض وزير الاتصالات سيدي تيموكو توري لإطلاق نار.

وأوضح توري، في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، أن "شابين من محيط الوزير أرادا مساعدة شقيق وزير التجهيز أميدي كوفي كواكو وسط بلدة تومودي، قتلا في إطلاق نار، مساء الثلاثاء".

وأشار إلى أن موكب وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة تيموكو توري تعرض لإطلاق نار وسط البلاد أيضا، دون سقوط ضحايا.

وتتزايد الضغوط على خلفية فوز الرئيس الحسن واتارا بولاية ثالثة، في انتخابات تطعن المعارضة في نزاهتها.

وتومودي من المناطق التي شهدت أعمال عنف خلال الانتخابات نهاية الأسبوع المنصرم، وقد سجل فيها مقتل أربعة أشخاص جراء حرق منازل خلال مواجهات.

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