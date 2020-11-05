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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جونسون» يعلن موقفه من الانتخابات الأمريكية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:51 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التعليق على سؤال بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي معرض رده على سؤال لزعيم حزب العمال، كير ستارمر، خلال جلسة لمجلس العموم حول إذا ما كان يوافق على أنه "لا يحق لمرشح القول أي الأصوات لا تهم أو متى يجب أن يتوقف الفرز" في الانتخابات الأمريكية، قال جونسون: "نحن لا نعلق كحكومة المملكة المتحدة على العمليات الديمقراطية لأصدقائنا وحلفائنا".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، حث وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على التحلي بالصبر في انتظار النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.

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