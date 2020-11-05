رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أوروبى: اختلافات خطيرة فى المحادثات التجارية لخروج بريطانيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:27 ص
ميشيل بارنييه
ميشيل بارنييه
وكالات
طباعة
قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل، إن "اختلافات خطيرة للغاية" ما زالت قائمة في محادثات التجارة مع بريطانيا.

وأشار إلى أن التكتل يفضل مواجهة مشاكل في التجارة في غضون ثمانية أسابيع على التنازل عن مطالبه الأساسية.

وانفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في يناير، ووصلت الآن محادثات لإنقاذ ما قيمته تريليون دولار سنويا من التجارة الحرة بين الجانبين شوطها الأخير قبل انتهاء عملية خروج لندن من الاتحاد في 31 ديسمبر.

وكتب بارنييه على موقع "تويتر": "رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول، لا تزال هناك اختلافات خطيرة للغاية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والإدارة ومصايد الأسماك. هذه شروط أساسية لأي شراكة اقتصادية".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي مستعد لجميع السيناريوهات".

واتفق معه في الرأي نظيره البريطاني ديفيد فروست قائلا إن "اختلافات كبيرة لا تزال قائمة حول بعض القضايا الجوهرية".

وأضاف على "تويتر": "نواصل العمل لإيجاد حلول تحترم تماما سيادة بريطانيا".

موضوعات متعلقة

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية استكمال المفاوضات

وزيرة الصحة: إصابات كورونا أكثر 150% من بداية الجائحة.. والكمامة تُحجّمه

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

كورونا يكسر حاجر الـ 200 إصابة بعد 9 أسابيع ثبات

الصور

image description

الزمالك يقهر الرجاء برباعية

image description

الشريف يشهد احتفالية المولد النبوي بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

إعصار إيتا يسبب دمارا فى نيكاراجوا وهندوراس تعلن حالة الطوارئ

«كورونا» يجبر الدنمارك على التخلص من حيوانات المنك

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات اليوم الخميس لمهرجان الموسيقى العربية

الليلة.. ختام عروض مبادرة المؤلف مصرى بــ«لسه فاكر»

الليلة.. «الفنون والحياة اليومية» محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»

لقاء مع الفنان السكندرى إبراهيم الملاح بمركز الحرية.. الليلة