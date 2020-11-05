العدل الأمريكية: حجب 27 موقعا تابعا لإيران حاولت التدخل فى الانتخابات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، عن حجب 27 موقعا تابعا لإيران حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقًا لفضائية العربية.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.