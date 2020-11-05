ترامب: تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، قائلا: "لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها".وكتب ترامب عبر حسابه الشخصي: "طلب محامونا "الوصول الهادف"، ولكن ما فائدة ذلك؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها. هذا ما يجب مناقشته!".وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.وبعد فرز نحو 97 بالمائة من الأصوات حصل بايدن على 2،648،200 صوتا مقابل 2،617، 060 صوتا لصالح ترامب، ليتم الإعلان بفوز بايدن بالولاية التي تضم 16 صوتا انتخابيا حسب تقديرات سي إن إن.وهذه الولاية التي كانت تُمثّل القلب النابض لصناعة السيّارات الأمريكيّة، ستمنح بايدن 16 صوتًا من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب. حيث لم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات بينها بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشماليّة.